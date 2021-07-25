两家PCF Sparkletots学前教育中心出现冠病确诊病例

（早报讯）位于凯秀和如切的行动党社区基金会Sparkletots学前教育中心有学生确诊冠病，幼儿培育署已下令如切中心的部分师生放缺席假至下个月2日。

根据行动党社区基金会（PCF）发给家长的信函，位于如切的Sparkletots学前教育中心有一名幼一班（K1）学生确诊。这名学生最后一次上学是本月19日，当时没有感到不适或出现任何症状。

中心昨天（7月24日）进行消毒与清洗，密切接触者的追踪工作也在进行中。作为预防措施，幼儿培育署（ECDA）已下令该中心所有在本月8日以后与确诊儿童接触过的幼儿班N1和N2以及K1班师生放缺席假。

根据信函，受影响的师生必须从本月23日起至下个月2日放缺席假。其余年级的学生则不受影响，明天（26日）可照常上学。

位于凯秀的学前教育中心则有一名幼儿班N2学生确诊。这名学生最后一次上学是本月16日，当时没有感到不适或出现任何症状。中心明天（26日）将关闭一天进行消毒与清洗。

另外，圣玛格烈中学一名中二生确诊冠病，她是早前确诊病例的家属，最后一次上学是前天（23日）。为此，该校所有中二生从明天起至28日会进行三天居家学习，其他年级明天则照常返回校园。

圣法兰西斯卫理公会学校（St Francis Methodist School）也宣布，为了方便学校进行消毒与清洗工作，所有学生从本月21日至30日起居家学习。