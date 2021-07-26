（早报讯）美国股市上周五连涨四个交易日，推动三大股指均创下收盘新高。

投资者对最新企业业绩感到乐观，美国经济出现复苏迹象也提振市场情绪。

道琼斯工业指数上涨0.68%至3万5061.55点；标普500指数收涨1.01%，报4411.79点；纳斯达克指数上升1.04%至1万4836.99点。

新加坡海峡时报指数上周五微跌2.21点或0.07％，闭市报3157.05点。整体股市交易量13亿1000万股，交易总值7亿9232万元。上升股215只，下跌股256只。

今日（7月26日）可关注的股票：

1.莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）2021财年上半年净利同比大涨128.7%至3945万元。集团营收创下新高，上升42.4%至3亿4382万元。

根据集团周一（7月26日）早上公布的业绩报告，截至今年6月底，集团每股盈利为2.11分，同比大增124.5%；净资产值为48.77分，高于去年底的48.22分。

集团协助我国政府进行冠病疫苗接种和聚合酶链式反应（PCR）检测，集团的医疗和医院服务收入因此分别取得65.4%和35.4%的增长。

集团较早前宣布不会派发中期股息，而是把中期股息结合年终股息一起派发。集团预计，今年全年的核心股息不会低于每股2.5分。

2.金光能源与资源（Golden Energy and Resources）发布盈利指导，2021财年上半年的收入和盈利预计会取得显著同比增长。这主要是因为煤炭价格上涨带动平均售价上升。公司预计会在8月13日发表业绩报告。

3.iX生物制药（iX Biopharma）计划发售可弃权、非包销附加股（renounceable non-underwritten rights issue），被超额认购196.2%。公司以每股0.20元的价格发售4881万新股。