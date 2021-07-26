组屋底层首次设立流动接种站

（早报讯）流动疫苗接种团队首次入驻组屋底层，将于明天（7月27日）在红山弄第89座，为年长居民接种疫苗。

拉丁马士区议员杨益财今天在个人面簿提到，流动接种团队明天将进入红山住宅区，分别在红山弄第89座组屋底层和红山坡居民委员会，展开为期三天的接种服务。

[Deployment of Mobile Vaccination Teams at Redhill] Currently about 7 in 10 seniors aged 70 and above have completed at... Posted by Melvin Yong 杨益财 on Sunday, July 25, 2021

这两个地点的接种时间为早上9时30分至11时30分，以及下午1时至5时。

接种团队也会在8月17日至8月19日回到相同的地点，为居民接种第二剂疫苗。60岁以上的年长者无需预约，只要出示身份证即可进行疫苗接种。

卫生部本月开始在邻里设立流动接种团队，并从上周开始陆续进入组屋居民委员会和居民联系网。卫生部的网站显示，红山弄第89座是目前唯一一个将出现流动接种团队的组屋底层。

红山弄上月曾出现冠病感染群，第87、88、89和90座组屋的居民都进行了强制检测。