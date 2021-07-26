减价促销鱼却比原价还贵 职总平价承诺全额退款

（早报讯）超市卖鱼贴错标签，导致减价后还比原价贵。职总平价超市承诺全额退款或换货，吁请受影响顾客直接联系店方。

职总平价面簿官方账号今早（7月26日）发文表示，了解到面簿有一则贴文照片显示，职总平价产品价格标签不一致，希望发文顾客联系职总平价，以调查事件。

“我们也要请发现产品标签不符的顾客，立即联系我们的商店工作人员，以便我们及时纠正问题……给您带来的不便，我们深表歉意。”

一名网友上周五（23日）在一个面簿群组上传一张照片，显示她当天在一家职总平价超市购物时，发现一包写着是金槽鱼（golden snapper）的产品，减价促销红色标签注明是8.10元，然而同一包装上的另一张蓝色正常价格标签上写的是7.76元。

同一产品的单价也不一样。这名网友也打趣道，“当折扣价格比实际价格贵时。”

一般来说，当商家给产品贴上红色标签时，说明产品为减价促销产品，标签上也会注明，产品须在红标打印的同一天食用。

职总平价说：“为了维护客户的利益，我们制定了一项政策，对贴错标签的产品，我们将全额退款或换货。”

职总平价表示，如有任何疑问，可致电客户关系热线65522722或通过电子邮件联系，电邮地址是feedback@fairprice.com.sg。