维文：疫情凸显公共外交的重要

（早报讯）冠病疫情凸显了通过公共外交对抗不实信息的重要，各国比过去任何时候更须要为未来建立联系渠道和互助网络。

外交部长维文医生今天（7月26日）在新加坡国际基金会举办的首届亚洲公共外交座谈会上致辞时说，数码革命改变了外交的面貌，数码化也消除了信息壁垒，提高了信息和观点的流量。

随着政府和主流新闻社不再占据传播信息的主导地位，舆论空间也分化出更多“回音室”。

“我们比过去任何时候更需要分析、辨识网络嘈杂声音的工具，才能分辨趋势，对人们的消费、思考、发言和心里感受作出及时、适当的回应。”

维文说，种族、宗教等社会断层线仍然存在，也塑造人们看待他人的观点。数码化虽然为搭建桥梁和联系创造大量机遇，但也能分化社会、使仇恨根深蒂固和散播不实信息。这进而可能散播恐惧和猜疑，在国际社会从疫情中复苏的道路上形成阻碍。

国际社会因此更须要建立互助网络。维文说，各国得寻找新的、有意义的联系方式，也需要横跨私企、科研与教育、青年等领域的伙伴，更需在人际层面直接搭建联系的意愿和谦卑之心。

“当我们共同做到这点，我们就能发布准确、属实、科学的信息，促进和谐和人类福祉，而不是播下分化和怀疑的种子。”

维文也说，建立这样的团结对亚细安的存在意义至关重要，但亚细安就此达成共同信条的工作仍处于初步阶段。