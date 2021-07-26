立化教师在校友面簿谈师生如何共渡难关

（早报讯）立化中学华文教师杨承融在学校校友会的官方面簿，撰文透露校园悲剧后，师生如何互相勉励共赴难关。立化师生、校友及社会人士纷纷留言鼓励，不少网友还在贴文下将配有黑丝带或黑白的立化校徽设为自己面簿头像，表示心与立化同在。

立化中学一中一男生上周一（19日）在学校厕所内遭攻击，当场身亡，涉案中四男生过后面控。哈芝节假期后的星期三，也是学生们自命案发生后，返校的第一天。尽管教师与学生们内心五味杂陈，但都坚强地回到学校，相互扶持给彼此力量。

据杨承融观察，老师们压抑着自己的情绪，到班里安抚学生，并尝试如常教课。这一天走廊上听到的，不是平时的“老师早”，而是“同学，你可好？”

“确保学生得到妥善照顾是我们的首要任务。”

杨承融表示，“这不是逞强，而是专业使然。毕竟，尽快恢复常态，是疗伤的最佳方式之一。”

返校的第二天，学校整体的氛围依旧很沉重。杨承融走向课室时，看见两名并未教过的女生坐在楼梯口，出于担心便立即上前关心她们的状况。

其中一名女生表示在见完辅导员后已经好很多了，只是出来透透气。

“老师，你们还好吗？”女生关切地询问老师们的状况，这令杨承融既错愕又感动。

女生说：“老师，你们一直关心着我们，但不懂有没有人问你们好吗？”

杨承融为立化学生的成熟与贴心所触动，不禁眼角泛起泪水，他告诉学生：“说真的，我不完全好。你们没好，我们就没法好。所以，你一定要赶快好，我们才有时间变好！”

“知道了，老师！你别担心，我一定会很快好的！”女生说。

返校的第三天，杨承融面对的正是案发当天被疏散的班级之一，其中也包括了目击者。除了生病或正在隔离的学生，他们几乎全员到齐，连续三天回到同样的课室，一同上课，相互扶持。

与之前不同的是，每人桌上都有美禄、饼干和果冻。这是一名曾在中一迎新会时带领他们的立化学长，为他们准备的关怀礼包。

立化人相互鼓励，互相关怀，帮助彼此共渡这段艰难的时期。当日晨会时，校长也分享了在籍学生和年轻校友们写给师长的鼓励信。

原本请了病假的立化校长在事发后当即返校亲自处理各项事宜。她在上周五上午9时与校群督导一同慰问了受影响的班级，拥抱了每一个女生，握了每一个男生的肩膀。

校长还亲手为每一名学生送上小熊，深切地关心他们饮食睡眠是否安好。

有的学生在和校长交谈时忍不住哭了出来；有的几日沉默不语，也终于开了口；有的在向校长道谢后，也鼓励校长要坚强并照顾好自己。同学们或玩或抱着小熊，压抑已久的悲伤似在此刻得到了慰藉。

杨承融走回办公室时，见走廊有一女生手捧糖果，关怀每一位路过的教职员。而她正是前一天那名关心过自己的学生。一天前她见了辅导员，一天后她已振作起来，为周围的人传递正能量。

从学生、教职员、到校长，从校友、同行到社会人士，从校门口的花海到社交媒体上的鼓励与慰问，让杨承融感受到举国上下与立化站在一起，同悲同泣。

网友刘思迪在该贴文下评论表示，大家从震惊和悲痛到感动和希望的这个过程，正是反映了在校立化人的善良，他们拥有着极大的正能量。

评论都在为立化人打气，“立化加油”几乎出现在每一条评论中。评论中数十个网友都将头像设成了配有黑丝带或黑白的立化校徽，悼念遇害的中一学生，并为受该事件影响的立化人送上安慰与祝福。

杨承融表示，“我们不会因这件事而一蹶不振，更不会因为这件事而倒下。反之，我们的心灵将会变得更坚韧，意志会变得更坚强，因为我们这一届，深深地感受到了立化精神的真谛！谢谢每个关心立化人的你！因为有你，我们一定会很快走出黑暗，继续绽放光芒！”