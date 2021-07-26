制造校园惊喜 开心牵手回家 哥扮暴龙接妹放学

校园趣事多，15岁的大哥哥想要确保8岁妹妹能安全上学和回家，特地穿上暴龙装接妹妹放学。

上周四（7月22日）下午约1时许，白沙小学附近“突然”有暴龙出没。原来是一名哥哥为了给妹妹惊喜，特地穿上暴龙装和妈妈一起接妹妹放学。妈妈拍下整个过程分享到面簿上，结果视频迅速爆红。

妈妈瓦妮（Wannie，40岁，家庭主妇）受访时说，家中有三个孩子，大哥扎其（Dzaqy）15岁，最年幼的妹妹扎菲拉（Zafyra）8岁，三兄妹的关系很好，大哥尤其疼爱妹妹。

平时都是瓦妮去接女儿放学，当天扎其提早放学就决定和她一起去接妹妹。为了给妹妹一个惊喜，扎其突发奇想地穿上了在网上购买的暴龙装出门。

当妹妹放学走出校园时，还一脸疑惑地看着眼前的暴龙。当她得知是哥哥后，立刻兴奋地跑上前拥抱哥哥。妹妹脸上开心的笑容，证明了哥哥想要给妹妹制造惊喜的努力没有白费。

哥哥穿着暴龙装一路牵着妹妹走回家，途中暴龙哥哥上楼梯不太方便，妹妹还不时回头留意哥哥的安全。

瓦尼说近来校园事故频发，哥哥为了确保妹妹的安全才想一起去接她，换上一身“龙装”，是希望能让妹妹有上学的动力。

对于视频流传，瓦妮说：“没想到视频会迅速爆红，虽然哥哥的本意是要给妹妹惊喜，但也很开心能够给其他人带来欢乐。”