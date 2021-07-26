“网络公民”主编与投稿人 涉刑事诽谤表罪成立

“网络公民”主编及投稿人涉刑事诽谤一案，法官今早（7月26日）判两人表罪成立，两人庭上表示选择答辩。

zaobao.sg早前报道，投稿人迪科斯塔（38岁）面对一项刑事诽谤及一项触犯滥用电脑法令的罪名，指他在前年9月4日，未经允许利用男子沈伟力（译音）的个人的电邮账户，向“网络公民”（The Online Citizen）发电邮投稿。

有关稿件被指含有诽谤性内容，有损新加坡内阁成员声誉，而“网络公民”主编许渊臣（38岁）也因刊登文章面对一项刑事诽谤罪名。两人都不认罪。

今早在控方的最后一名证人完成供证后，两名辩方律师认为被告都没必要答辩。

迪科斯塔的代表律师拉维说，迪科斯塔所持有的电邮账号密码是沈伟力提供的，若他真的不同意对方以自己的电邮发出稿件，为何没有报警，或是更换密码，又或者向Yahoo举报？

针对刑事诽谤，许渊臣的代表律师朱正熙说，稿件上只提到“最高等级人士”（highest echelons），这指的是精英分子，也可以有其他的解读，并不一定指的就是内阁成员，因此并不构成对内阁成员的诽谤。

控方针对两人的陈词一一反驳。首先，针对未经允许利用沈伟力的电邮投稿一事，控方指重点在于沈伟力并没有允许迪科斯塔利用他的电邮发出稿件，给他电邮账号密码主要是请他帮忙写电邮给政府机构而已。

至于稿件内容是否构成对内阁成员的诽谤，控方说虽然被告所用的词汇或许能有其他的解读，但从整篇稿件的内容中，不难推想成内阁成员，若疑有他，可让被告进行答辩。

法官最终判两名被告表罪成立，而两人都表示选择上证人栏答辩，案件将在下午续审。