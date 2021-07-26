【国会部长声明】王乙康：虽被打乱节奏 我国仍坚定迈向逐步开放

（早报讯）虽然我国近期被KTV夜店和裕廊渔港两大社区冠病感染群打乱了节奏，但我国在恢复正常生活的道路上不能走回头路。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（7月26日）在国会就冠病疫情发表部长声明时，阐述我国将如何过渡到与冠病共存的新常态。

王乙康解释，抗疫跨部门工作小组正在制定路线图，包括下来数月将逐步实行的一整套措施，其中三大要素为恢复经济和社会活动，以及重塑冠病相关的医疗程序，而最困难的是集体心理上的转变。

首先，我国已经从上个星期开始，让接种疫苗后染疫，但没有出现症状或只出现轻微症状的45岁至59岁者，直接到社区护理设施隔离，无需先送往医院。当局之前已让17岁至45岁者这么做。

如此一来，多达六成确诊病例将在社区护理设施康复，而不会占用急症医院的床位。政府下来打算把这个比率提高至八成，有的病例甚至能在家康复。

第二，政府已缩短确诊病例在医院和社区护理设施的住院时间。王乙康说，测试显示，已完成接种的确诊者体内的病毒载量下降得非常快，在确诊的九天后跌至非常低的水平。

之前，多数病患在21天后才能出院。如今，当局让已完成接种的确诊者在出现症状的14天后结束隔离，加上七天的缺席假，前提是他们的检测必须显示结果为阴性或病毒载量非常低。

政府也会进一步检讨政策，允许已完成接种的确诊者更早出院，在家履行剩余的隔离期。王乙康说，预计多达四成的隔离者能在家隔离。随着更多人接种疫苗，这个比率在下来几周可提高至超过50％。

王乙康也强调集体思维转变的重要性。他吁请公众不要把重心放在每日新增病例数字上，因为随着疫苗接种率提高，确诊病例数字高不一定代表有更多人患上严重疾病或死亡。

再者，有更多人接受已接种者和未接种者在安全管理措施方面将有所区分。王乙康说，当整个社会的接种率显著上升，并且已过渡到与冠病共存，这个区分将显著减少。不过，在建立韧性的过渡期间，根据接种情况进行区分，是重启部分活动的实际做法。