【国会部长声明】夜店和裕廊渔港感染群有多个感染源

（早报讯）从两周前最先发现KTV夜店可能出现冠病感染群，到后来裕廊渔港感染群冒起后发之势，病毒基因测试显示，本地目前最大的两个活跃感染群，虽然都由本区域引进的德尔塔毒株引起，但可能有多个感染源。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（7月26日）在国会就冠病疫情发表部长声明，说明这两大感染群被发现的过程，以及政府的决策思路。

王乙康指出，夜店感染群是我国在逐步开放的道路上“意想不到的一个大坎”。不过，鉴于我国已扩大密切接触者的追踪和检测工作，加上本地人口两剂疫苗的接种率已接近50％，抗疫跨部门工作小组在本月16日决定维持原有的安全管理措施，只调整了餐馆的堂食规定，允许已完成接种者继续五人一桌用餐。

王乙康说，根据夜店感染群的发展趋势，政府仍相信那是正确的决定。过去三天，夜店感染群已逐渐受控，每日新增病例已回落至个位数，截至昨天累计237起病例。

但不幸的是，后来出现了更大型的裕廊渔港感染群，使计划脱轨。

卫生部于7月16日在裕廊渔港和芳林巴刹发现数起确诊病例后，下令鱼贩和摊位助手在18日暂停营业，以遏制病毒在巴刹和社区里进一步传播。政府也发出“健康风险警告”短信，强制他们接受检测。

王乙康透露，受检的1548名鱼贩和摊位助手中，有43人确诊。这意味着在本月18日之前的数日，可能已悄然出现显著社区传播。

由于广大群众经常光顾巴刹，尤其是年长者，政府不排除感染风险可能失控上升，导致更多年长者患上严重疾病，甚至死亡。因此，抗疫跨部门工作小组决定重回高警戒解封第二阶段，以争取时间提高全国接种率。

王乙康指出，初步病毒基因测试显示，夜店和渔港感染群虽然都由德尔塔毒株引起，但这与引发陈笃生医院和樟宜机场感染群的德尔塔毒株不同，反而与区域内发现的输入病例更为接近。

此外，夜店和渔港感染群的毒株在基因上也有些微不同，意味着感染来源可能有多个起始点。

他也强调，虽然过去几天的每日新增病例都过百，但已有所减少，情况也正在趋稳。在确诊前已被隔离的病例比率也呈上升趋势。

“如果我们通过追踪和检测来继续提高这个比率，我们将能逐步把这波疫情控制下来，但我们的目标不是完全遏制传播......要根除病毒是不可能的，也是无法持续的，我们必须寻找方法安全地与病毒共存。”