【国会部长声明】王乙康：1万7000人完成科兴接种 当局接获10起不良反应报告

（早报讯）已有1万7000人完成科兴疫苗接种，卫生科学局共接获10起针对该疫苗的不良反应报告。科兴已提交安全数据在大流行病特别采用程序（PSAR）下申请批准，卫生科学局和疫苗专家团正在评估申请。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天在国会就冠病疫情发表部长声明，针对多名国会议员对科兴疫苗的提问，他说截至7月25日，本地约7万2000人接种了至少一剂科兴疫苗，当中1万7000人也已经完成接种第二剂疫苗。

王乙康指出，如果政府之前购买的20万剂疫苗不足以应付需求，那么同其他世界卫生组织的紧急使用清单上的疫苗一样，私人诊所可以在特别采用程序（Special Access Route）下进口额外疫苗。

截至今年7月9日，卫生科学局也一共接获10起接种科兴疫苗后的不良反应报告。这主要包括接种疫苗后出现瘙痒和红疹等过敏反应。

至于当局是否会对接种科兴疫苗的公众放宽安全管理措施，王乙康指出，科兴疫苗对德尔塔变种毒株的效能的数据目前还在完善中，科兴近日也已提交相关安全数据，在大流行病特别采用程序（PSAR）申请批准。

卫生科学局和疫苗专家团目前在评估这些安全数据。如果有足够的证据，卫生部也将对接种科兴疫苗和其他获批准的疫苗的公众放宽措施。