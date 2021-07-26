【国会部长声明】全国疫苗接种率提高后 我国将逐步开放国际旅游

（早报讯）随着全国疫苗接种率提高，我国将能更安全及有信心地放宽措施。除了允许更多人堂食及举办更大规模的活动，也能逐步开放与其他国家的国际旅游，这能加强我国作为商业、旅游和人才枢纽的地位。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇星期一下午（7月26日）在国会发表部长声明时，描述我国在新常态的运行模式。

他指出，随着接种率提高，我国就能分阶段调整安全管理措施，包括放宽社交活动人数限制以及活动需求。我国也会采取“差别待遇”的做法，即允许完成接种者参与更多社交活动并放宽这类活动的人数限制，而未接种疫苗者只能在活动前通过冠病检测才能参与。

颜金勇指出，若按照这种运作模式，餐饮业、零售业以及健身中心和美容业等领域的需求就会随之增加，放宽人数限制也能减轻旅游业、游轮以及会议、展览与奖励旅游业（MICE）的负担。

工作场所限制也会放宽，允许更多上班人士逐步返回办公室，面对面展开重要会议或团体活动等。

在这之前，企业应该通过三种方式为日后重开做好准备。首先是鼓励并促进所有符合条件的员工接种疫苗，尤其是在较高风险场所工作的员工，无法接种的员工则应该派到低风险场所工作。

第二是将抗原快速检测结合进工作流程，尤其是提供高接触点服务或经常更换员工的企业。

颜金勇也说，企业应该鼓励身体不适或怀疑受感染的员工自我隔离并接受检测。“这样做有助尽早探测到病例，限制生意受到干扰的程度。”

第三是继续采取灵活办公模式并制定业务持续计划来加强公司的韧性。

颜金勇也说，一些雇主大量购买自助检测仪，方便员工需要时能够轻易检测。“这是个很好的做法，我也鼓励其他雇主这样做。”