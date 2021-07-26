【国会部长声明】尚穆根：回到高警戒解封第二阶段不是因为KTV感染群

（早报讯）我国回到高警戒解封第二阶段，不是因为KTV感染群，而是因为出现裕廊渔港感染群，病毒从渔港传播至巴刹、小贩中心和整个社区。另外，警方在感染群出现之前，已多次对转型和非法KTV夜店采取执法行动。

内政部长兼律政部长尚穆根在议员就冠病疫情部长声明提问时，谈到内政部对付KTV夜店感染群中的不法行为采取了哪些行动。

他提到，本地疫情截至今年2月和3月保持稳定，即使一些夜间娱乐场所转换成餐饮店，每月社区病例仍保持在14起左右。然而具更强传播力的德尔塔变种毒株出现，在KTV夜店形成感染群。

尚穆根说：“跨部门工作小组在认真检讨后，认为这个KTV夜店感染群可以在没有额外措施下受到控制。当局随后通过追踪接触者和大规模检测阻断病毒的传播，感染群很快就受到控制。”

他指出，过去几天KTV夜店感染群新病例保持在每天五起左右，截止7月24日，232起确诊病例中49人需要留院，当中没有人在加护病房。

针对议员提出针对KTV夜店的执法，尚穆根指出，2020年10月至2021年7月10日间，警方一共对KTV夜店转型的餐饮店和非法营业的夜店进行202次扫荡行动，平均每天有一次扫荡行动。

在执法行动中，警方一共揭发58项违反公共娱乐法令和酒类管制法令的行为、595项没有遵守冠病安全管理措施条例的违法行为，并且在公共娱乐法令和酒类管制法令等各类条例下逮捕了142人。

执法部门自2020年10月起，也在节日和超过20个周末展开执法行动，每次对大约400家餐饮店和KTV夜店转型的餐饮店进行检查。至今为止，当局一共对餐饮店发出约100份停业令，当中包括约40家KTV夜店转型的餐饮店，经营者也将面对更多执法行动。截至7月23日，新加坡食品局已永久取消七家转型餐饮业者的执照。