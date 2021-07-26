【国会部长声明】77%的70岁以上年长者将在一个月内完成两剂疫苗接种

（早报讯）在一个月内，本地将有77%的70岁以上年长者完成两剂接种，当我国9月份达到八成人口免疫后，将成为世界上接种率最高的国家之一。

卫生部长王乙康在发表部长声明时指出，截至7月25日，本地有54%的人已完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗的接种，到了国庆日，这个数据预计会提高至70%，到了九月初将有约80%的人完成接种。

王乙康说，这意味着新加坡将成为世界上疫苗接种率最高的国家之一，新加坡也将成为更坚韧的社会，将冠病视为地方性流行病并与其共存。

不过他表示目前最大的担忧是70岁及以上年长者的接种率。目前只有超过70%的年长者完成接种。

为此，当局推出了九支居家接种团队，截至7月23日已有734名年长者在计划下接种。另外，到接种中心注射疫苗的年长者也从之前的每天500人增加至目前的每天超过1000人。王乙康指出，这可能同近日病例增加、接种条件放宽，以及当局的宣传取得成效有关。

王乙康指出，目前70岁及以上年长者中，77%已接种第一剂疫苗，他们将在一个月内完成两剂疫苗的接种，并在完成接种的14天后获得保护。

他强调，虽然确诊人数过去两周大幅增加，但需要氧气辅助或是在加护病房的病患人数保持很低。目前重症病患大多是没有接种疫苗或是还未完成接种的人。卫生部正在密切留意情况，但目前看来本地已成功减弱染病和感染重病的联系。