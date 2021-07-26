【国会部长声明】男友/女友入境渠道遭滥用后取消

（早报讯）移民与关卡局去年10月开放让新加坡人为海外男友或女友申请入境，但计划遭到滥用。有的越南女郎有多个男友同时帮她办理入境，也有本地男子同时帮助多名女友办理入境，有的新加坡人甚至已有家室。移民与关卡局因此停止这项计划并采取执法行动。

内政部长兼律政部长尚穆根在议员就冠病疫情部长声明的提问指出，自冠病暴发以来，当局不允许任何陪酒女郎工作，被捕的陪酒女郎都是非法偷赚，并且触犯入境准证条例。

KTV夜店感染群的第一起病例是在2021年2月通过“家庭关系通道”（Familial Ties Lane）入境我国，由她的新加坡籍男友作担保。

新加坡自2020年3月就禁止短期访客入境，许多新加坡人因此同海外伴侣分开许久。移民与关卡局因此收到不少新加坡人和国会议员的请求，要求允许海外伴侣入境。随着疫情逐渐改善，跨境旅游逐渐恢复，当局去年10月推出灵活政策，让新加坡人能与海外伴侣重聚。新加坡也单方面向低风险的国家和地区开放边境，其中包括越南。

不过越南的疫情恶化后，政府今年2月宣布暂停向越南开放边境。移民与关卡局随后开始收到许多越南籍人士申请，要求以新加坡人的男友或女友的身份入境，令当局产生怀疑。

尚穆根举例，一名越南籍申请者有多名自称是男友的新加坡籍担保人协助办理入境，也有担保人同时协助多名女友申请入境。一些协助越南女子办理入境的担保人也已有家室，有的则无法证明他们和申请者的关系。

移民与关卡局因此在今年3月暂停这项计划，并对有问题的申请采取行动，包括撤销批准、禁止申请者入境，并禁止这些申请者和担保人再提交申请。

尚穆根说，疫情期间外国人可以通过其他渠道入境，包括人力部的工作准证通道和教育部的学生准证通道，但他们必须符合这些部门的审查。其他已在新加坡的短期准证持有人，移民与关卡局会根据情况评估是否批准延长准证。