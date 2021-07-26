逾1万5000人自疫情以来从事短期防疫工作 约三成来自受疫情严重冲击行业

（早报讯）自去年疫情暴发以来，超过1万5000人在“新心相连”就业与技能配套的安排下，从事公共服务领域的拭子采样、体温检测等短期防疫工作，当中约三成来自受到疫情严重冲击的行业。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙今天（7月26日）今天在国会回复议员沙礼尔（白沙—榜鹅集选区）有关短期防疫工作人员在接种率提高后的就业安排的询问时，透露上述信息。

陈诗龙说，政府希望短期防疫工作的需求未来会逐渐减少。然而，目前这些工作人员的需求仍然很高。

这些在“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）下，被调派到短期防疫工作岗位的人员，如到医院担任关怀大使的新航空姐等，仍是各自公司属下的职员。陈诗龙指出，受冲击的相关行业复苏后，这些短期防疫工作人员当中，多数预计能重返原本的工作岗位。

至于其他工作人员，包括那些无法或选择不重返原本工作岗位者，政府将提供工作配对等方面的援助。

陈诗龙说，新加坡劳动力发展局和全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）合作，去年为5万5000人安排适合的就业机会。他相信这两个机构有能力为短期防疫人员配对工作，或协助他们在新领域寻找就业机会。