【追加拨款法案】政府将要求业主为租户提供两周租金援助

（早报讯）考虑到许多企业眼下面对的困境，政府打算要求业主为各自租户提供与政府扶助措施相匹配的两周租金援助，但部分业主的财务状况不允许他们与租户分担租金，当局在落实这规定时将考虑对方的处境，这一部分详情律政部会公布。

财政部长黄循财周一（7月26日）在国会发表部长声明，阐述政府为高警戒解封第二阶段推出的扶助措施。相关扶助措施包括为巴刹和小贩中心摊主提供援助金、加强针对受影响行业的雇佣补贴计划、为商业房产提供租金减免、加强提供给德士和私召车司机的冠病疫情司机援助基金，以及将冠病疫情复苏临时补贴期限延长至下个月底等。

这是黄循财一个月内第二次针对扶助措施发表部长声明。他本月5日也曾在国会阐述政府为今年5月进入高警戒解封第二和第三阶段推出的扶助措施，为提呈国会批准的追加拨款法案提供背景。国会将在周二针对这些措施进行辩论。

黄循财周一在声明中说，许多商业租户要求政府干预，规定业主一定要提供租金减免，但政府尊重契约的神圣性，因此不会轻易介入业主和租户之间的相关安排，但在特定情况下，政府有准备通过小心谨慎的方式进行干预。

他说，我国上一次进入高警戒解封期时，政府并没有要求私人业主提供租金减免，而是鼓励对方尽自己的一份力量来配合政府的扶助措施。不过，许多受疫情打击的餐饮和零售业租户告诉政府，不是所有业主都愿意那么做。

黄循财说：“这一次，我们考虑到许多企业面对的困境，打算要求业主为其租户提供相匹配的两周租金援助。不过我们也意识到并非所有业主的财务状况都相同，有一些可能难以与租户分担，确实面对困境的业主，我们另外会有程序考虑他们的处境。”

我国政府为了阻断裕廊渔港感染群的病毒传播途径，宣布从7月22日至8月18日重回高警戒解封第二阶段。