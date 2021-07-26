公众即日起可到自动派发机更换携手防疫器

（早报讯）公众即日起可到自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器，不过旧的防疫器必须是在至少四个月前领取的。

智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）和淡马锡基金会合作改良口罩派发机，让公众可到这些自动派发机更换出现故障或电池耗尽的防疫器。SNDGG在面簿贴文中表示，可更换防疫器的自动派发机将于今天（7月26日）起首先在实龙岗NEX购物中心和三巴旺太阳广场（Sun Plaza）推出。

公众可携带旧的防疫器，通过扫描身份证或Singpass电子身份证上的条形码，领取新的防疫器。

防疫器派发机只限更换出现故障并于至少四个月前领取的防疫器；若公众是首次领取防疫器或丢失防疫器，必须前往民众俱乐部；出现故障但领取时间不足四个月的防疫器，则须在民众俱乐部或指定商场的更换柜台才能更换。