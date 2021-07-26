【国会部长声明】裕廊渔港环境闷热员工不时摘口罩 促使感染群形成

（早报讯）渔港环境闷热再加上工作费力，一些员工因此会不时摘下口罩，再加上人来人往，才会导致裕廊渔港感染群的形成。

永续发展与环境部长傅海燕在国会答复议员的询问时指出，当局已经通过初步检讨找出裕廊渔港感染群问题所在，以及下来需要改善的地方。

当局经检讨后发现，闷热的环境以及费力的工作，意味着员工长时间戴口罩会感到不适，因此一些人可能会不时调整或摘下口罩。另外，一些员工也会在休息时摘下口罩，包括在抽烟时也会与他人有近距离接触。

傅海燕也说，裕廊渔港作为一个市场，员工和摊贩及商家会自由地交流，就像公众逛巴刹一样，一些渔港人员也没有严格遵守免触式送货措施。

永续部仍在调查冠状病毒在裕廊渔港的传播方式，不过当局会确保该渔港重开后会采取更多安全措施。这包括规定所有裕廊渔港员工每七天需接受轮流定期检测，当局也会鼓励他们接种疫苗。

不必定期受检的访客，则必须通过抗原快速检测才能进入渔港。当局也会加强针对货车司机和船员的免触式送货措施，并加强巡逻，确保大家遵守这些安全管理措施。

傅海燕也说，自本月17日起暂时关闭的裕廊渔港已经在18日完成第一轮消毒与清洗。当局会确保该设施31日重开前，再进行多一轮消毒与清洗。