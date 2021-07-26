冠病疫情影响建筑工程 八所中小学和初院搬迁计划延后

冠病疫情导致建筑领域面对严重人手限制，也扰乱建筑材料供应，两所小学、两所中学以及四所初级学院的基础设施工程因此受影响，搬迁计划延后至少半年。

根据教育部下午发出的文告，基础设施工程受影响的学校包括树仁小学、美华小学、辅廉中学、海星天主教中学、安德逊实龙岗初级学院、裕廊先驱初级学院、淡马锡初级学院，以及义顺星烁初级学院。

原本计划在明年1月入驻新校园的树仁小学，到时只有学校旗下新设立的教育部幼儿园（MK@Angsana）可如期在淡滨尼北的新校园开课，其余年级须等到明年的6月假期才可搬迁。目前在翻新校园的美华小学，也同样延后工程约六个月，在明年6月的学校假期才搬回旧址。

辅廉中学原本计划在明年1月至2023年12月间翻新校园，如今预计将拖延一年，在2025年1月完成翻新。辅廉中学和福春中学也因此延后到2025年1月才正式合并。

海星天主教中学校园的翻新工程也同样延后一年于1月2023年展开，目前计划2025年1月竣工。

另一方面，四所初级学院原本将在2023年展开的重建项目预计在2025年底完成，如今安德逊实龙岗初级学院、裕廊先驱初级学院和淡马锡初级学院的重建项目预计将延迟两年，在2028年1月完成；义顺星烁初级学院则延后一年至2027年1月才搬到翻新后的星烁初院校址。

教育部将和受影响的学校密切合作，确保学生在这段期间继续在良好的学习环境上课。当局也将继续观察疫情对于现有建筑工程的影响，必要时提供更多消息。