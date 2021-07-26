疫情促使城市发展酒店服务信托探讨投资住宿资产

（早报讯）冠病大流行对酒店业的严重打击，促使城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）宣布调整投资策略，今后也考虑投资住宿资产，包括出租房、服务公寓、学生宿舍和养老院等资产。

根据文告，该信托作出策略改变，旨在通过多元化稳定收入、扩大投资机会争取增长以及借助城市发展（CDL）的专长和能力。城市发展是该信托的赞助机构千禧国际酒店（Millennium & Copthorne Hotels）的母公司，有地理多元化的资产组合，包括住房、办公室、酒店、服务公寓、购物坊和综合发展项目，分布于29个国家地区的112个地点。

冠病大流行让该信托感受到，酒店资产本身地理多元化的作用有其局限性。而依赖不同需求动力的不同住宿/宿舍房地产领域，有着不同的周期和增长率，并且对同样的风险事件可能有不同的反应。因此往不同房地产领域多元化，将能改善投资组合的收入韧力。

如此多元化也能够使租期更长而且有固定租金基础。例如，服务公寓、租房和学生宿舍租户的租期通常都比酒店客户久，从几个月到一两年不等，而租金是预先定价而且固定。租房业务因此能够为投资者提供稳定的租金收入并且比较不受经济周期的影响。学生宿舍也相对于酒店业务能够有更稳定的收入，因为租约通常是一学期或一年。

信托管理公司相信，修订信托的主要投资策略将为信托提供更好的增长，使资产组合更多元化、收入稳定而且有更多投资机会。

这个修订后的主要投资策略，将在8月25日生效。

城市发展酒店服务信托今天股价跌1.65％，闭市报1.19元。