新加坡政府投资公司投资3.26亿元入股北极绿色能源公司

（早报讯）新加坡政府投资公司（GIC）将向北极绿色能源公司（Arctic Green Energy）投资2亿4000万美元（3亿2600万新元），支持该公司在亚洲和欧洲扩充业务。GIC因此将成为持有该公司股权的伙伴。

源自冰岛并在新加坡设有基地的北极绿色能源公司，今天在新加坡发布了上述消息。

它说，公司通过全球最大和增长最快的地热能公司——中石化绿源地热能开发有限公司（Sinopec Green Energy），在可持续能源过渡和建筑业去碳化方面，已成为世界主要业者之一。中石化绿源是北极绿色能源公司与中国石化集团的合资公司。地热能（geothermal energy）科技是可再生、具经济竞争力和可持续的石化燃料代替品。

这笔新投资将帮助北极绿色能源公司推展新项目和加强它在地热能源的能力。地热能是由地壳抽取的天然热能，是可取代石化燃料用于加热或降温的更绿色的能源。

GIC基础设施投资首席投资官洪荣兴在文告中说：“北极绿色能源公司是地热区域供暖的世界领导者。作为一个长期投资者，我们相信它拥有专有的技术和经验，能够在欧洲范围内实现巨大的规模。此外，我们相信公众对遏制气候变化的强烈需求将使这项技术在供暖领域的去碳化中发挥有意义的作用。我们期待着通过这种长期合作关系支持北极绿色能源公司在欧洲的发展。”