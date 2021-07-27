淡马锡控股为三批债券定价

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings）为三批分别为10年期、20年期和40年期的美元债券定价。

淡马锡今早发布文告宣布，2031年到期的7亿5000万美元10年期淡马锡债券的票息率定价为1.625％；2041年到期的7亿5000万美元20年期债券票息率是2.375%；至于2061年到期的10亿美元40年期债券票息率则是2.750％。

10年期债券的息差高于10年期美国国债基准利率40个基点，每半年派息一次，以本金99.423％发行，相当于到期收益率（yield-to-maturity，简称YTM）每年1.688％。

20年期债券息差高于20年期美元国债基准利率65个基点，YTM为2.506％。

40年期债券息差为85个基点，YTM为2.799％。

这批债券由淡马锡独资子公司Temasek Financial (I) Limited在250亿美元（340亿新元）担保全球中期票据计划下发行。淡马锡将毫无条件及不可撤销地担保这些债券。

三批债券获穆迪开出的“Aaa”信用评级和“稳定”的信评展望，标普也给予三批债券“AAA”信用评级和“稳定”的信评展望。

债券认购将于8月2日截止。