（早报讯）投资者对本周将发布最新财报的科技与互联网巨头的业绩感到乐观，推动美国隔夜三大股指略微上扬，连续第二个交易日创历史新高。

不过，市场谨慎观望美国联邦储备局最新的货币政策声明，也局限了股市升幅。

隔夜道琼斯工商指数周一（26日）闭市报35144.31点，起0.24％；标普500指数报4422.30点，起0.24％；反映科技股走势的纳斯达克指数闭市报14840.71点，微起0.03％。

亚太股市早盘方面，东京和悉尼股市谨慎开高。市场继续关注中国严厉整顿课外补习和在线教育行业，对中国科技与教育股的冲击。

中国科技股和教育股周一遭受卖压，打击区域股市周一的投资情绪，海峡时报指数昨天闭市跌18.08点或0.57％，报3138.97点。

周二（27日）可关注股票：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今早开市前发布截至6月底上半财年业绩，每单位派息达2.05分，增长95％。信托可派发收入增长96％至6380万元，这包括一笔2000万元的脱售收益。上半年营收减少11％至1亿8500万元，主要因为不再获得六个以高于账面值脱售的资产继续贡献，以及现有资产受冠病疫情冲击而导致收入减少。

2.尽管今年1月脱售日本的一个非核心资产，百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）截至6月底第二财季每单位派息3.38分，增加0.7％，上半年派息达6.95分，增长4.0％。信托净房地产上半年收入5545万元，减少0.9％。

3.吉宝企业（Keppel Corporation）旗下的吉宝资本控股（Keppel Capital Holdings）通过独资子公司，从国际金融机构获得总值6亿美元（约8.1亿新元）的分开管理户头（Separate Managed Accounts）融资，专注于全球的基础设施项目，可获得类似于长期公用事业合同的现金流。

4.丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）昨天闭市后发布截至6月底第一季业绩，由于信托为零售租户提供的租金减免减少以及东京房地产的平均租用率提升，第一季的净房地产收入（NPI）同比上扬14.3％至7830万元。首季总营收增加10％至1亿零303万元。该股收报1.03元，无起落。

5.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）上半年的可派发收入增加2.8％至2994万美元（约4071万新元），这主要由良好的租金调升率以及开销减少等因素带动。信托上半年每单位派息3.16美分，同比增加1.9％。信托将在9月28日派息。该股收报0.785美元，涨0.64％。

6.和记港口信托（HPH Trust）上半年净利同比大涨2.62倍，报7亿6830万港元（约1.3亿新元）。营收增加25.5％至59亿9216万港元。每单位派息为港元6.5分，高于去年同期的港元4.3分。该股报0.225美元，涨2.27％。

7.CSE环球（CSE Global）今年第二季获总值约1亿零440万元的新订单，低于去年同期的1亿1487万元。该股收在0.51元，无起落。

8.新翔集团斥资3700万元在印度设立中央厨房，预计于明年开始运作，每日预料可提供高达17万份餐食。