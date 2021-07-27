小一2B报名首日 已有19所小学超额

（早报讯）小一2B阶段昨天结束首日报名，已有19所小学的申请人数超额。

根据教育部网站昨晚更新的数据，目前在2B阶段竞争最激烈的学校是福建会馆属下的道南学校，申请人数是学额的2.6倍，共有52人争取20个学额，与去年情况十分类似。

圣希尔达小学在这个阶段提供的21个学额也有高达40人申请。

其他面临申请人数超额的学校还有美雅小学（Admiralty Pri）、爱同学校、英华学校（附小）、公教（中学）附小、圣婴女子小学（大巴窑）、圣尼各拉女校、崇福学校、圣婴小学、美以美女子小学、南侨小学、南华小学、南洋小学、新华小学（Northland Pri）、公立培群学校、培华长老会小学、乐赛学校，以及南山小学（South View Pri）。

小一2B报名从本月26日进行至27日。此阶段是让家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名。

今年有181所小学开放报名。所有小学在2B阶段都会提供至少20个学额，让与学校没直接关系的家长有机会给孩子报读。

去年有24所小学的学额在小一报名2B阶段供不应求，前年则有22所学校。

在申请人数超额的学校，公民享有优先权，学额先分配给住在学校一公里范围内的公民，其次是住在一公里与两公里范围内的公民；若同范围内人数超过配额再以抽签决定。

下一个2C报名阶段，将从8月3日进行至5日；2C附加阶段则是8月19日至20日。2C是开放给在前几个阶段尚未获得学校录取的孩童报名。