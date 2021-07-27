半导体业者追求创新及联结协作以保持竞争力

（早报讯）市场需求激增使全球半导体业迎来超级周期，为新加坡带来千载难逢的发展机遇。然而，本地业者必须追求创新，透过联结和协作以在竞争越加激烈的市场占一席之地。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉指出，人工智能、物联网和5G网络等新技术运用推动半导体行业的长期增长，预计半导体超级周期延续，这些趋势为我国半导体行业带来增长机会。

然而，由于晶片被许多国家视为战略资源，因此新加坡招揽这类投资面对越来越激烈的竞争，“为了要加强价值定位和半导体生态系统，企业必须增建新能力”。

陈圣辉在今日（7月27日）“半导体商业联网”的线上线下活动上致辞时呼吁半导体公司追求创新，透过联结和协作以保持竞争力。

他说，业者继续创新，通过数码化转型来提升竞争力。以美国半导体公司格芯（GlobalFoundries）和本地上市公司优特半导体控股（UTAC Holdings）为例，前者在晶圆代工厂采用新的自动机器人和自动化技术，以降低对直接劳动力的依赖并雇用更高技能的员工；后者透过收购晶圆凸块工厂以为本地客户提供一站式的晶圆级晶片封装服务。

半导体商业联网由新加坡半导体工业协会（SSIA）主办，为期三天，汇集逾200位跨国企业、中小企业、学术界和政界代表一同交流。