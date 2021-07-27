【陈振声部长声明】立化命案事发后16岁男生手握斧头请同学报警

（早报讯）16岁立化中学男生涉嫌砍死13岁学弟后，在男厕外手握斧头请其他学生报警，教师到现场令男生放下凶器，警方随后抵达校园将男生拘留。

教育部长陈振声今天中午（7月27日）在国会针对立化中学命案发表部长声明时概括事发经过。

案发当天早上大约11时35分接近午休结束时间，一群学生在男厕外碰见手持斧头的16岁男生，对方请他们报警。这群学生立即回到课室通知教师。

16岁男生随后又向厕所旁课室的学生做出同样请求，这些学生立即躲进课室把门反锁，打电话向班主任求助。

抵达现场的第一名教师令16岁男生把斧头放下，对方照做后，被护送到一间会议室。

其他教师随后报警，警方在10分钟内抵达现场将16岁男生拘留。警方和民防部队人员发现一名13岁男生身上有多道伤口倒卧厕所，当场不治。

初步调查显示，这两名学生彼此不认识，斧头是16岁男生上网购买的。16岁男生事发隔天被控谋杀，目前还押在樟宜医疗中心接受精神评估。

立化中学校长在情况受到控制后告知其他职员，随后请学生联络家长报平安。校长之后分别与受最大影响的一群学生碰面交谈，教师也从旁协助。

陈振声也说，校方在学生与警方面谈前已征得家长同意，每名学生全程也有教师陪同。家长则通过教育部的“家长联通”（Parents Gateway）应用得知校园内发生事故。

立化学生从下午3时15分起陆续离开校园，每个校门有教师负责为学生家长讲解情况。

当天傍晚，所有家长得知有学生过世，校方请家长观察孩童情况，必要时可联系班主任寻求帮助。