(早报讯)命案发生后的一天,教育部立即在立化中学设立“应对紧急情况关怀行动站”(Caring Actions in Response to an Emergency,简称CARE),迄今已有98名受训辅导员为大约540名师生提供心理疏导服务。

教育部长陈振声在今天下午的部长声明中提到,这些教育部CARE专员与学校辅导员接受过心理急救与创伤管理培训,并且在学校复课后与立化教师一同鼓励学生在安全的环境下,说出他们的想法与感受。

有需要的学生与教师请假也得到批准,教师也致电关心未到校的学生。教育部特级教师也被派往立化代课。

陈振声说,有感于事件所产生的深远影响,他在哈芝节公共假期当天与350名全国小学至初级学院的校长开会,分享可利用的资源,帮助他们辨识有需要接受援助的师生,及时求助。