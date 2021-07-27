【陈振声部长声明】让学生建立人际联系 课外活动几周内恢复

（早报讯）课程辅助活动让学生与他人建立联系，促进全能与情绪发展，中学与初级学院接下来几周将安全地恢复课外活动。

教育部也将加强学校的支援网络，下来几年委任1000多名教师辅导员，同时加强所有教师在心理健康认知的培训。

教育部长陈振声今天中午针对立化中学命案发表部长声明时，透露教育部下来将采取的措施，从多方面加强学生的心理健康。

他指出，所有教师将加强专业培训，提升对心理健康素养的知识，以更有效地辅助有需要的学生。教育部接下来几年也将委任1000多名教师辅导员，比现有的700多名多。

目前，所有学校有一名专业的学校辅导员，有的有两名。教育部也计划聘请更多辅导员，或委任适合的教育工作者，来支持学校的辅导工作。

随着更多年龄较大的学生完成疫苗接种，教育部下来几周也将在遵守安全管理措施的情况下，恢复中学和初院等学府的课外活动。

校方也会拨出更多时间关注学生的身心健康。学校目前已为新生举办迎新活动，教师接下来在每个学期开始时，将花时间关心学生的身心健康，引导他们如何在需要时寻求协助。

陈振声说，除了面对青春期的问题，年轻人还得克服在竞争激烈环境下的压力。现今的青年面对的挑战更因网络空间的攀比行为而加剧，面对另一层的社会压力。

“作为一个社会，我们须不断地改进并加强支援网络，更好地帮助孩子做好准备，不仅仅是抗压，还得在压力下茁壮发展。我们不能完全为孩子抵挡压力、青春期的共同挑战，但我们得竭尽所能帮助孩子在这个激烈的环境下找到自我与立足点。”