出狱后又再犯 老翁殴妻再吃牢饭

74岁老翁出狱后，在减免令期间与79岁妻子起争执，两次拳打妻子，还对她挥舞剪刀，恐吓：“我会让你死”！

被告是74岁的王建强（译音），受害人是79岁老妇，两人结婚超过40年。

根据调查显示，今年5月19日约晚上7时，被告因为钱与受害人起争执，拳打她的上唇，导致淤伤。受害人朋友目睹这一切。隔天约早上7时，受害人到附近巴刹替被告买早餐后，被告再次因为钱与受害人争吵，又拳打对方左眼。被告随后到厨房取剪刀，向受害人挥舞，用福建话恐吓说：“我会让你死”。

被告随后因刑事恐吓被捕，受害人则在当天被送院治疗。医疗报告显示，受害人右唇与左眼都挫伤。

受害人曾在2014年1月27日申请个人保护令，被告事发时触犯这项法令。调查进一步显示，被告与受害人自2016年就获得狮子乐龄之友协会与关怀家暴援助中心社工的协助，旨在防止家庭暴力，提倡两人的安全互动。

事发时，被告才出狱不久，从去年9月14日至今年8月23日是减免令期间，被告因此违反了条例。被告之前入狱也是因为对受害人动粗。

被告昨早（7月26日）出庭，显得体弱，听力也不佳，即便通译员与护送他的辅警反复询问他是否认罪，被告都无法正面回应。法官将案件延后到昨天下午。