我国2021财年NIRC预计196亿元 相信创历来最高

（早报讯）我国的国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）在2021财年预计有所增加，相信创下历来最高。

根据财政部本月5日发布的财政数据，我国在本财年的NIRC预计为196亿元，较上财年的184亿元，增加6.5％。这也比2019财年的170亿元，增加了14％。

武吉班让区议员连荣华今天在国会的追加拨款预算案辩论中，引述财政部的财政数据指出，相信这是我国有史以来最大的NIRC，而这主要归功于我国投资机构所带来的稳健投资表现，以及政府多年来在累积储备金采取的审慎态度。

NIRC自2016财年起已成为政府最大笔收入来源。国家储备金主要经由新加坡金融管理局、新加坡政府投资公司（GIC）及淡马锡控股管理。政府将三家机构最高可达50％的净投资回报纳入NIRC框架，作为财政收入的一部分，资助政府开支。

我国政府全资拥有的淡马锡控股以及GIC最近先后发布业绩。其中，淡马锡控股截至今年3月底的2021财政年的投资组合净值达3810亿元，创下历来最高纪录，比前财年增加750亿元，取得24.53％的一年期股东总回报率。

而GIC截至今年3月底的20年，在扣除全球通胀率后，取得4.3％的年化实际回报率，高于上财政年的2.7％，这也是它自2015年以来的最佳业绩。

尽管淡马锡和GIC业绩表现骄人，连荣华表示，政府必须预期市场和资产估值下来几年会持续波动，应继续以审慎态度计算NIRC，以确保投资回报长期保持稳定和可预测性。

这是连荣华两年里第八次以政府国会财政及贸工委员会主席身份参加预算案辩论。