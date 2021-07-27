新加坡政府投资公司买韩国星巴克32.5％股权

（早报讯）新加坡政府投资公司（GIC）将买下韩国星巴克咖啡公司（Starbucks Coffee Korea Co.）的32.5％股权。

据路透社报道，韩国星巴克咖啡公司的估值为23亿5000万元，按此计算，GIC将支付7亿美元（9亿5200万新元）购买该批股权。

星巴克咖啡公司（Starbucks Coffee Company）在美国西雅图发布消息说，它将卖出韩国星巴克咖啡公司的50％股权。

韩国星巴克咖啡公司是星巴克咖啡公司与韩国最大的零售商易买得公司（E-Mart Inc.）的合资公司，双方原本各持50％股权。如今星巴克咖啡公司将卖掉所持50％，易买得公司将买下韩国星巴克咖啡公司额外17.5％，使持股增至67.5％。

星巴克咖啡公司文告指出，易买得公司自1999年便是星巴克在韩国的合资伙伴，当年韩国第一间星巴克咖啡屋在首尔梨花女子大学(Ewha Womans University)附近开业。如今在韩国78个城市已有1500间星巴克咖啡屋，雇用着1万8000员工。

GIC私募股权投资首席投资官朱勇勤说：“韩国星巴克咖啡公司是一家领先知名品牌咖啡连锁店，其高品牌知名度和持续的创新，使它有持续和强劲的增长展望。作为一个长期投资者，GIC有信心韩国星巴克咖啡公司将在制定韩国咖啡零售趋势和进一步推动行业增长，扮演一个重要的角色。我们很高兴与易买得公司这样一个在消费者零售领域很有经验和能力的经营者合作，支持这个成功品牌的新篇章。”