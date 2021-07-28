（早报讯）美国三大科技巨头苹果、微软和谷歌母公司Alphabet Inc的最新财报不尽如市场预期，加上中国科技股周二（27日）继续受压，导致美国科技股纷纷下挫。

三大隔夜美股指数周二（27日）从历史高点滑落。其中，反映科技股走势的纳斯达克指数跌势最重，下挫1.21％，闭市报14660.58点。

道琼斯工商指数跌0.24％，闭市报35058.52点；标普500指数跌0.47％，闭市报4401.46点。

亚太方面，今早率先开市的东京、悉尼和首尔股市都开跌。

由于缺乏新动力，本地股市周二持平收场，海峡时报指数闭市报3138.81点，比前一天闭市下滑0.16点。全场交易量18亿4000万股，交易值12亿元，上升股220只，下跌股316只。

今日（7月28日）可关注的股票：

1.凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）今早发布截至6月底上半年业绩，信托可派发收入增长206％至3亿3589万元，每单位派息5.18分，增加75％，将于9月9日派发。

2.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）今早要求暂停交易，宣布以1亿零510万美元（约1亿4290万新元）收购美国两个办公楼资产，分别是位于田纳西州纳什维尔市（Nashville, Tennessee）的Bridge Crossing，以及科罗拉多州丹佛市（Denver, Colorado）的105 Edgeview。

信托也宣布获得一笔1亿2000万美元的五年半定期贷款设施，也将通过私下配售筹集约6500万美元。每单位配售价介于0.720至0.743美元，比7月27日的交易量加权平均股价（VWAP）0.7959美元低6.6％至9.5％。

3.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）今早宣布与金融投资公司Kingsmead Properties达成非独家具约束力条款书（non-exclusive binding term sheet），协议脱售旗下戏院业务80％或更多的股份。

收购价将以所有戏院业务介于8000万元至1亿2000万元的估值来计算，Kingsmead将支付600万元的押金。

4.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）今早发布截至6月底第一季业绩，可派发收入增长12.6％至1591万元，每单位派息2.25分，增长12.5％，将于9月22日派发。

5.吉宝企业（Keppel Corporation）今早宣布，子公司吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）与新加坡LNG私人有限公司（Singapore LNG Corporation Pte Ltd，简称SLNG）及另外一个领域业者合作，为SLNG在裕廊岛终站的天然气液体萃取设施提供前端工程设计。

6.利华控股（Aspial）完成收购世界级环球（World Class Global，简称WCG）所有股权。协议交易中新发行及配售的1亿9000多万股利华新股，将于今天上午9时在新加坡交易所主板挂牌。WCG则将在周五（30日）从主板除牌。

7.吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今年上半年可派发收入增长11.5％至1亿零570万元，上半年每单位派息增加5.0％至2.94分，其中2.00分将在8月27日派发，0.94分（与私下售股有关的）已在3月31日预先派发。

8.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）截至6月底首季每单位派息增16.7％至3.35分，可派发收入增加17.2％至8270万元。信托已于6月28日预先派发了2.21分，其余1.14分将于9月3日派发。

9.iX生物制药（iX Biopharma）与药用大麻公司Organic Genetics Group（OGG））签订协议，在新西兰供应iX生物制药的新型舌下药用大麻片。根据协议条款，OGG将负责向新西兰相关部门获得必要的批准。

10.离膜科技控股（Memiontec Holdings）在印度尼西亚获得三份总值550万元新合同，两份是污水处理、一份是水处理项目。包括这些新合同在内，集团截至今年6月底的订单额约为8160万元。

11.HC外科（HC Surgical Specialists）截至今年5月底的2021财年净利创新高，同比增加100.7％至800万元。董事会建议每股派发2.3分年终股息，加上1.7分的中期股息，全年每股派息4分，比上财年增加一倍。