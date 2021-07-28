本地持有效工作证件外籍陪酒女少过50名 证件均2020年前批准

（早报讯）本地目前持有效工作证件的外籍陪酒女郎少过50名，而且她们的工作证件都是在2020年前获批准的。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天书面答复蔡厝港集选区议员黄文鸿的询问时透露上述数据。他说，这些陪酒女郎的雇主自去年10月获准暂时转做餐饮等其他业务后，她们也获准进行其他非陪酒的工作。

陈诗龙指出，夜间娱乐场所也为其他工作岗位，如营运人员和服务员等聘用工作证件持有者。即使在冠病疫情前，这些证件持有者就不准从事陪酒女郎的工作。持社交访问准证的外国人要是从事陪酒女郎的工作，则抵触了移民法令。

他说，新加坡警察部队和不同政府机构合作，对违例的场所采取执法行动，包括永久撤销它们的执照。人力部并不会自行检查夜间娱乐场所，因违反工作证件条规的行为往往也涉及更广泛的犯罪活动，一般也抵触其他法律。

工作证件持有者若发现参与违例活动，人力部将依法行事。政府将继续检讨执法工作，确保利益相关者严格遵守安全管理措施。

内政部长兼律政部长尚穆根前天在国会指出，冠病暴发以来，当局就不允许任何陪酒女郎工作，被捕的陪酒女郎都是非法偷赚，并且触犯入境准证条例。

他也提到，从去年10月至今年7月10日间，警方一共对KTV夜店转型的餐饮店以及非法营业的夜店进行202次扫荡行动，平均每天有一次扫荡。行动中，警方一共揭发58项违反公共娱乐法令和酒类管制法令的行为、595项没有遵守冠病安全管理措施条例的违法行为，并在公共娱乐法令和酒类管制法令等各类条例下逮捕了142人。

截至本月23日，新加坡食品局已永久取消七家转型餐饮业者的执照。

所有转型成餐饮店的KTV夜店都被令停业两周至本月30日，以围堵传播链，之后是否能恢复营业，尚穆根说，政府将进行评估，包括探讨是否制定更严格的营业条件。