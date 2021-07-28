吴作栋鼓励年长者接种：小洞不补，大洞吃苦

（早报讯）“小洞不补，大洞吃苦”，荣誉国务资政吴作栋借用这句俗语，并以自身两次成功抗癌的经历，鼓励年长者尽快接种冠病疫苗，抵御不断变异的病毒威胁。

吴作栋昨晚在面簿发文，指自己当天上午完成胃镜和结肠镜检查，一切正常。而自己两次从前列腺癌和声带部位的癌细胞中治愈，都是从常规的身体检查中发现的。因此即便在检查中发现问题，只要及时处理，就能防微杜渐。

今年80岁的吴作栋说，他是一个怕输怕死的人，因此抱着“小洞不补，大洞吃苦”（a stitch in time saves nine）的心态，在有机会的时候就接种了疫苗。

“我的理由很简单。（接种）充其量会有一些副作用。最坏的情况是，我可能会死。但是死于疫苗接种的风险非常非常低。在我这个年纪，考虑到我有一些年长者常见的疾病，我知道如果我被冠病病毒和德尔塔变种病毒株感染，我的死亡概率非常非常高。”

“即使我的大限已到，我也不想死于冠病，因为这将会以一种最不舒服和痛苦的方式死去。”

吴作栋分析，年长者可通过在家隔离保证安全，但病毒仍可能通过亲朋好友传播，甚至是一次短暂的“巴刹之旅”，就会中招。

“因此预防胜于治疗，像我一样‘怕输’‘怕死’吧……我们还有很多好日子要过呢。”