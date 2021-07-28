四家外国企业进驻榜鹅数码园区 带来逾2000个工作机会

（早报讯）即将在2024年落成的榜鹅数码园区（Punggol Digital District）迎来首批外国企业进驻，落实产学合作。作为新加坡首个智慧商业区，整个生态系统料带来逾2000个工作机会。

贸工部长颜金勇今早（7月28日)在榜鹅数码园区展示厅做出上述宣布，他表示首批进驻企业已计划好在新加坡设立基地，并充分利用榜鹅数码园区的协作生态系统。

"进驻企业不仅能借助榜鹅数码园区的独特优势，同时受益新加坡作为全球创新、商业和人才中心的开放地位。"

颜金勇指出，随着榜鹅数码园区不断发展，预计新增逾2000个科技相关的工作机会，包括欺诈猎人（fraud hunter）、数据分析师和解决方案工程师、人工智能和区块链开发员。

首批进驻批企业共有四家，它们在数码科技方面各有所长，包括提供智慧生活方案的台达集团新加坡子公司Delta Electronics Int’l (Singapore)、机器人技术公司Boston Dynamics、网络安全公司Group-IB和区块链公司万向（Wanxiang）。当中，Group-IB和万向会在园区内设立区域总部。

政府自2018年开始建设占地50公顷的榜鹅数码园区，打造成我国数码与网络安全发展重镇。除了提供绿色空间，也结合新加坡理工大学校园和商业园，透过互通的连道与共享空间，促进学术界与企业界的交流。

榜鹅数码园区被列为我国首个试行的"企业发展区"（Enterprise District），意味着作为主要发展商的裕廊集团（JTC）可根据不同需求，灵活调整土地用途。

榜鹅数码园区第一阶段工程将在2024年竣工，包括新加坡理工大学校园、裕廊集团商业园首批大厦和榜鹅岸（Punggol Coast）地铁站。