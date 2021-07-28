砷含量超标 食品局召回两款婴儿米糊产品

（早报讯）在本地有售的两款“Bubs Organic”有机婴儿食品被验出砷含量超标，新加坡食品局下令召回这款产品。

根据新加坡食品局昨天发出的文告，当局从两款名为“Bubs Organic”的婴儿米糊的样本中，验出砷（arsenic）成分超过新加坡食品安全规定针对婴儿食品的标准，不适合婴儿长期食用。

该婴儿食品一款是原味米糊，另一款是香蕉米糊，每包重125克，原产地为澳大利亚。

食品局已下令进口商职总平价超市和Little Farms Pte Ltd召回过期日分别在今年9月29和10月23日、明年2月28日和6月24日批次的所有产品。

食品局吁请已购买这款婴儿食品的消费者，除了避免让婴儿食用，也可到购买地点询问详情。吃过该食品的婴儿若有任何不适，应及时就医。

Samish Bay出产生蚝被召回

此外，由于产自美国华盛顿州Samish Bay地区、并由Taylor Shellfish公司处理的生蚝被查出与当地暴发的副溶血弧菌（Vibrio parahaemolyticus）疾病有关，食品局要求两家进口商Global Oceanlink Pte Ltd与Ah Yat Seafood Market Pte Ltd召回所有相关产品。

食品局表示，召回行动已经完成。