另三所学校有学生确诊 安德逊中学再添一起确诊病例

（早报讯）另有三所学校的学生确诊感染冠病，包括裕廊中学、伟群小学和启发小学。

根据校方发给家长的通知，裕廊中学有一名学生在星期一（7月26日）确诊，最近一次上学是在上个星期四。由于该名学生在病毒传播期间不在学校，卫生部因此决定不追踪他在校内的密切接触者。

伟群小学（West Grove Primary）有一名小三生确诊，最近一次上学是在上个星期五（23日），当时状况良好。与该名学生有密切接触的师生已放缺席假，直到下个月6日。所有学生今天改为居家学习，好让学校进行彻底清洗和消毒。

启发小学则有一名小二生确诊，最近一次上学是在上个星期五，当时情况良好。与确诊学生有密切接触的师生即日起放缺席假到下个月6日。除了小二学生以外，其他年级的学生今天回返学校，照常上课。

另外，安德逊中学再有一名学生确诊，这名中一生与早前确诊的中二生来自同个家庭。与确诊学生有密切接触的师生目前已放缺席假。校方昨天已对校园进行彻底清洗和消毒。为确保师生的健康与安全，所有中一学生即日起至星期五改为居家学习。中三、中四和中五的课堂照旧进行。

根据卫生部昨晚（27日）发出的文告，本地新增的四个感染群中，一个与榜鹅小学清洁工有关。该感染群累计病例共四起，包括昨天新增的三起。由于卫生部不再提供个别病例详情，因此没有关于这个感染群的细节。

据了解，上述清洁工相信是学校的约聘职员，最后一次出现在学校是上个星期五（23日），没有和学生及教职人员有密切接触。所有学生昨天也改为居家学习。