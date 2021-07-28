聊天群组散播猥亵视频照片 四男子被控

四名男子被指拥有色情视频及不雅照，并通过聊天应用程序Telegram群组散播这些视频和照片，今早（7月28日）被控上法庭。

根据警方今早发布的文告，四名男子年龄介于28岁至46岁，他们被指在Telegram的群组传播这些猥亵的视频和照片，包括不同女子的色情视频，以及裸照等。

警方在2019年10月24日接获报案，并在同年11月6日逮捕四名男子。

四人今早在抵触影片法令和通过电子媒介传送猥亵照片与视频的罪名下被控上国家法院。

四名被告分别是王明俊（28岁）、余荣继（46岁）、林肯（30岁）和陈耀中（40岁）。

王明俊共面对11项控状，指他在2019年11月6日晚上10时55分，在裕廊西的一个组屋单位，被发现拥有1880张猥亵照和和2406个猥亵视频，分别藏在手机或便携存储器内。

余荣继、陈耀中和林肯，则分别面对10项、七项和六项控状，指他们2019年11月6日晚上，分别在碧山、红山和义顺的组屋单位，有多张不雅照片和多个猥亵视频，并在不同的日期，上传到群组内。

陈耀中被指拥有7713张不雅照片和1万9932个猥亵视频。林肯被指用有406张不雅照片和118个猥亵视频，而余荣继被指藏有72张不雅照片和18个猥亵视频。

王明俊、林肯和陈耀中都是新加坡人，而余荣继则是来自马来西亚的永久居民。四人面控就被准保释在外。案展下个月25日过堂。

警方在文告中说，当局严厉看待任何通过非法群组如上述群组剥削女性的行为，并会对此采取严厉的执法行动。

当局也劝阻公众不要加入这类群组散播猥亵照片与视频，并应立即报警处理。（人名译音）