诈骗集团用“螃蟹促销”骗走逾1万元

警方发布文告，9.90元螃蟹促销骗局至今已骗走了1万5000元。

《新明日报》日前报道，本地网红蔡慧沁（33岁）申诉，吃螃蟹的视频遭诈骗集团利用当广告，以9.99元的价格售卖两只螃蟹吸引人，当有人落入陷阱后，不法之徒就会盗取受害人银行卡信息，进行诈骗。

警方昨晚（7月27日）发出文告，指今年7月间，接获多起网络钓鱼骗局通报，骗局涉及销售螃蟹的虚假广告，涉案金额超过1万5000元。

警方透露，这些案件的受害者是在浏览互联网或社交媒体平台时，收到弹出式广告，指为“Crabber Resto”或“Jack Crab Resto”餐厅进行螃蟹促销。受害者点击广告后，就会被导向有各种优惠螃蟹套餐的网页。

随后，系统会提示受害者输入他们的信用卡或银行卡资料，以及一次性密码(OTP)来完成交易。

但当受害者事后未收到螃蟹，并发现信用卡或银行卡进行了未经授权的交易时，才意识到已坠入骗局。

警方提醒，民众可透过信誉良好的商家购物，尤其是高价值物品；经常检查从信用卡或银行卡中扣除的金额，是否与自己同意支付的金额相符；与商家官网核实信息的真实性或来源，以避免受骗。

警方也提醒民众，当未进行网上交易却收到一次性密码时，应立即通知相关银行，切勿向任何人透露网银资料及一次性密码，并在发现欺诈性消费记录后，立即注销该银行卡。