韩籍女友提分手后 狮城男散播她裸照 判监6个月

不满韩国女友分手，男子在三个社交平台散播前女友裸照，还扬言把照片传给对方家人，换来六个月牢狱之灾。

被告钟佳杰（32岁，音译）分别面对两项威胁和散播私密照片的控状。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄露受害者的身份资料。

案情披露，被告和韩国籍受害人于2018年9月确定情侣关系，隔年去台湾旅行，被告趁对方熟睡时，偷拍了近五张裸照，其中一些还露脸。

受害人随后在被告手机中发现自己的裸照，十分生气，被告随即删除，但照片已自动存入云端。

二人的感情维持了一年多，但分手后，被告仍放不下对方。他从云端将照片下载至手机，随后以受害者身份创建了两个Instagram账户，还通过聊天软件Kakaotalk和Whatsapp，一个月内11次给10个好友传了上述裸照。

被告有一次在Whatsapp和朋友聊天中表示，他对受害人做了“坏事”，也坦承为了诋毁对方而传裸照。

被告也匿名给受害人传了她的裸照，写说：“我知道你是谁，里面的人是你吧！我会把照片传给你所有的亲属，给我200元。”

受害人看后十分不安，怀疑是被告所为，随后报警。警方在今年4月22日逮捕被告，起获了两个手机，而被告也对自己的犯罪行径直言不讳。

法官最终判被告坐牢六个月。