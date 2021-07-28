裕廊及圣诺哥渔港将加强防疫措施

（早报讯）关闭两周的裕廊渔港将在来临星期六重开让鱼商准备复工，新加坡食品局也会加强我国两个渔港的防疫措施，严防冠状病毒的传播。

食品局在裕廊渔港暴发感染群后展开调查，找出问题及下来须改善的地方。根据食品局今天（7月28日）发的文告，当局会在裕廊及圣诺哥渔港的入口处、市场以及码头与卸货区这三个地区加强防疫措施。

这些措施包括：由食品局人员在现场及通过闭路电视监督所有卸货活动；渔船人员卸货时必须与渔港员工保持安全距离，后者只能在前者卸完货并离开卸货区才能取货。

装有渔获的箱子必须先消毒才能让渔港员工取，员工取货时必须戴口罩和手套并定时消毒洗手。

食品局也加强入口处的安全措施。所有通行证持有者入场前须受检，之后会改为每七天接受轮流定期检测。未受检者或检测结果呈阳性将禁止进入。

所有外籍送货司机则必须留在车内完成SafeEntry登记和测量体温，这能减少他们与他人的互动。

当局也会限制市场人数，并为鱼商和渔港员工进行分组，为各组划分不同的厕所、用餐和抽烟区，禁止各组之间互动。

裕廊渔港将在本周六重开让鱼商准备复工，卸货和批发活动则获准从下个星期一（8月2日）恢复。食品局会针对违例者采取执法行动。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授早前在抗疫跨部门工作小组记者会上透露，裕廊渔港感染群发现的德尔塔毒株有可能通过印度尼西亚渔船进入我国，但目前没有证据显示病毒是通过受污染渔获传播。当局也相信人们目前食用的海鲜仍可以安全食用。