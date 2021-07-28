本地医院设1000张冠病隔离病床 八成已满

（早报讯）近期冠病确诊病例每日百多起，持续扩大的裕廊渔港感染群已累积900多起，本地医院为此空出1000张隔离病床，当中约八成已被确诊和疑似病例占用。

卫生部长王乙康今天在卫生部控股举办的医疗奖学金颁奖典礼致辞时透露，本地医院目前已为冠病病患准备1000张隔离病床，加护病房的病床也在过去两周增加至近70张。

各大医院也计划在下来几周准备更多加护病房床位，若有需要可增加到1000个床位。

他重申，我国要回到高警戒解封第二阶段，主要是裕廊渔港感染群还在扩大，但更重要的原因是为了保障医疗系统，避免不胜负荷。

“裕廊渔港感染群让多个巴刹变成感染群，须被关闭，也很有可能在社区内广泛传播，尤其影响常到巴刹的年长者。四分之一的年长者始终还未接种疫苗，他们若染疫，也有严重发病的风险。”

我国截至昨天有545名确诊病例住在医院，当中两人在加护病房。另外还有1234人由社区护理设施收治。

“如果住院人数继续上升，我们就得让更多人住进社区护理设施，或者把更多床位改为隔离病床，甚至要推迟非冠病病患的治疗。因此病例激增对我们很不利，要是失控，每七到10天病例就会翻倍，医院床位一周内就会被占满。到时，我们就无法应付了。”