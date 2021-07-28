中国股市抛压放缓 海指收复跌幅微升0.1％

（早报讯）中国政策管制收紧触发投资者惊慌抛售继续影响区域市场情绪，不过随着香港和深沪股市回稳和跌势放缓，今天（7月28日星期三）原本一片红海的区域股市在午盘时压力减轻。新加坡股市的海峡时报指数闭市时已收复跌幅，收报3141.75点，微升2.94点或0.09％。香港回涨1.54％但继续处于近九个月低位，首尔微涨0.13％，其余市场皆下跌，东京领跌1.39％。

市场人士指出，随着科技和教育股大受打击，投资者如今担心医疗业也面临管制收紧。但随着抛售风暴力度退减，投资者如今也开始等待美国联邦储备局本周会议的结果，留意该局何时开始削减购债力度以及通胀和经济增长方面的讯号。

本地整体股市交易量减至13亿5000万股，总值微增至12亿4000万元。上升股264只，下跌股216只。

海峡指数成份股半数上涨，星展集团控股（DBS）、丰树工业信托（MIT）、华侨银行（OCBC）以及腾飞瑞资（AREIT）给予海指最大的支持。星展集团控股股价涨0.57％至30.07元，丰树工业涨2.08％至2.94元，华侨银行涨0.25％至12.07元，腾飞瑞资涨0.98％至3.08元。

给予海指最大压力的是怡和控股（Jardine Matheson）和香港置地（Hongkong Land），股价分别下跌2.42％和1.91％，闭市报60.40美元和4.61美元，同时也是今天表现最差的两只成份股。