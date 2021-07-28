专家团：免疫力严重受抑制者可接种疫苗

（早报讯）我国冠病疫苗专家团建议，免疫力严重受抑制者可接种冠病疫苗。

专家团今天（7月28日）宣布对疫苗接种资格的建议作出调整。免疫力严重受抑制者染上冠病并发症的风险较高，但随着全球展开冠病疫苗接种工作，累计数据显示，接种疫苗对免疫力严重受抑制者是安全的，并能保护他们免受感染或患上重症。专家团因此建议他们可接种疫苗。

为了让免疫力严重受抑制者在免疫系统能对疫苗产生更良好的反应时接种，以下病患应向主治专科医生索取简报（memo），并在接种前把简报提交给负责接种疫苗的人员：

接种前三个月里或安排在接种后两个月内接受化疗、免疫治疗或放射治疗的癌症病患；

接种前三个月内接受器官或干细胞移植者；

因非癌症病情而接受积极免疫治疗者。

此外，爱之病患者无论CD4细胞数量多寡，也可接种冠病疫苗，无需医生简报。

上述群体可在医院或社区接种场所接种疫苗。

然而，疫苗对于免疫力严重受抑制者的作用可能减少，因此专家团仍提醒这一群体采取防范措施，如避免到人多的地方，以及保持良好卫生习惯。他们的家人也应接种疫苗，以降低把病毒传播给免疫力严重受抑制者的风险。

另外，专家团也把冠病患者康复后接种一剂疫苗的时间限制，从原本的康复六个月后才能接种，缩短至染病日期起三个月后就能接种。

随着专家团更新接种疫苗的建议，更多弱势群体将能接种疫苗。专家团说，疫苗能保护个人和周遭的人感染冠病和重症，尤其当前本地病例激增，专家团建议所有符合接种资格的人接种疫苗。