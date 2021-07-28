新加坡政府投资公司参与收购英国超市集团莫里逊

（早报讯）新加坡政府投资公司（GIC）助阵一财团，参与收购英国第四大连锁超市集团莫里逊（Morrisons）。

路透社报道指有关公司透露，GIC已加入了由软银（SoftBank）旗下堡垒投资集团（Fortress Investment Group）为首的财团。英国超市集团莫里逊公司的董事会已同意该财团提出的63亿英镑（119亿新元）收购献议。

据彭博社报道，GIC将为财团提供1亿英镑（1亿8900万新元）的资金，持有财团3％权益。该财团的成员还包括加拿大退休金计划投资局（Canada Pension Plan Investment Board）以及美国科氏工业集团（Koch Industries）的房地产公司。堡垒投资持财团约51％股权，加拿大退休金计划投资局和科氏工业分别持31％和15％。这项收购可能是英国十年来最大宗的私有化计划。

目前另有两个私募基金财团也表示有兴趣收购莫里逊公司。它们是阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management, Inc）和美国克莱顿·杜比利尔与莱斯公司（Clayton, Dubilier & Rice，简称CD&R）的基金。不过，阿波罗上周已表示考虑加入堡垒领导的财团。CD&R则最迟在8月6日提出竞价，之前它的5.5亿英镑收购献议已被莫里逊公司的董事会拒绝。

不过，路透社指出，堡垒领导的财团可能还需要做更多工作，莫里逊公司的最大股东——英国资产管理公司西尔切斯特（Silchester）已于周二表示并不倾向支持这个交易，因为该收购献议的计划，没有什么是挂牌公司不能达成的。

西尔切斯特公司持有莫里逊公司15.14％股权。堡垒的财团的献议包括一个协议安排，需要获得至少75％莫里逊公司股东的批准。

GIC目前持有莫里逊公司约0.21％股权。