（早报讯）美国联邦储备局在最新一轮政策会议后重申需要看到更显著的经济增长，才会开始缩减量化宽松。华尔街隔夜股市周三（28日）涨跌不一。

道琼斯工商指数跌0.36％，报34,930.93点；标普500指数微跌0.02％，报4,400.64点；反映科技股走势的纳斯达克指数起0.70％，报14,762.59点。

亚太股市早盘，日本、澳大利亚和韩国开高，投资者关注市场是否从中国政府对科技和教育私人企业收紧政策造成的重挫中回弹。

本地方面，海峡时报指数周三在谨慎交投中收报3141.75点，微涨2.94点或0.09％。

今日（7月29日）可关注的股票：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）今早发布截至6月底半年业绩，每单位派息4.23分，增加40.1％。信托净房地产收入增长84.4％至1亿2034万元，可派发收入增长72.9％至6410万元，增长率为2006年上市以来最高。

信托将在9月27日派息。

2.吉宝企业（Keppel Corporation）旗下吉宝置业中国（Keppel Land China），通过子公司Hillwest Pte Ltd以约15亿6100万人民币（约3亿2400万新元），脱售成都盛世经纬房地产有限公司的100％股权。

集团预计将计入一笔6亿6800万人民币的脱售收益，若从形式上在上财年12月31日完成脱售，集团每股净资产值将从5.02元升至5.09元，每股净亏将从27.8分减至20.5分。

3.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）发行1亿2500万元的无抵押定息票据（unsecured fixed rate note），2026年到期，票息率2.60％。

信托透露，票据获得2.2倍超额认购，定价从初步的2.75％缩紧至2.60％。93％的票据是配售给新加坡的基金经理和保险业者。

4.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）完成约6500万美元（约8840万新元）的私下配售，获得超过两倍超额认购。

每单位配售价0.733美元，相当于7月27日交易量加权平均股价（VWAP）的7.9％折扣。新单位预期8月6日早上9时开始在新交所主板挂牌。信托已要求恢复交易。

5.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）周三闭市后发布上半年业绩，每单位派息维持在1.86分。息税折摊前盈利同比下跌3.9％至1亿9350万元，股权自由现金流（FCFE）也减少11.1％至1亿零70万元。商业信托上半年营收同比跌1.0％至7亿8352万元，净亏1003万元，每股亏损0.06分。去年同期的净利达3555万元，每股盈利0.9分。

6.综合制造科技（MFG Integration）发布业绩预警，由于冠病大流行继续打击业务，它预期集团上半年将出现净亏。

7.锦佳集团（GKE Corporation）截至5月底2021财年全年净利同比大增145.5％至1153万元，每股净利从0.61分增至1.49分，营收增10.9％至1亿1899万元。它将派发每股0.4分的年终股息。