涵盖3000个高风险场所 新环境卫生机制明起实施

（早报讯）新的环境卫生机制将从明天（7月30日）起逐步在全国3000多个学校和幼儿园等高风险场所实施，以提高本地的公共卫生水平，抵御公共卫生威胁。

环境卫生机制为特定的高风险场所引入强制性的环境卫生基准要求，并让这些场所的物业经理负起更大的责任。至今已有约350名由物业经理指派的员工经过两天培训，成为环境卫生协调员（Environmental Control Coordinator），他们将协助物业经理制定和实行一套环境卫生计划。

在3000多个高风险场所中，率先从明天起施行环境卫生机制的会是大约180间乐龄护理设施和约50间青年与社会服务设施，包括乐龄护理中心、活跃乐龄中心、日间慈怀护理、儿童之家和残障人士之家等。

1900多所学前教育机构将从今年11月起施行，约140间小贩中心与巴刹则是从12月起实施。

到了明年，约340所学校会从2月起执行环境卫生机制，咖啡店的时间表则是从3月起。

环境卫生机制实施的头六个月会是过渡期，让指定场所能适应新制度。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今年3月曾宣布，环境局推出的环境卫生技术指南，向业主详细说明改善高风险场所环境卫生的基准要求，以及进行例常清洗和消毒工作时须注意的事项。

这包括为厕所、电梯和垃圾站等高接触表面，规定每日最低清洗频率；平时不易接触到的窗板、天花板和墙扇，至少每半年须彻底清洗；制定呕吐或其他人体排泄物的清洗和消毒程序，以及确保害虫管理措施到位。