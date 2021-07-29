过去一周本地至少23所中小学有学生确诊冠病

（早报讯）榜鹅小学因有七人确诊冠病而形成新的感染群，全校学生从今天（7月29日）起居家学习一周。而据zaobao.sg统计，本地过去一周，已有至少23所中小学有学生确诊冠病。

这23所中小学遍布全岛各地，它们分别是（排名不分先后）：榜鹅小学、裕廊中学、伟群小学、启发小学、宏文学校、圣婴小学、圣婴中学、醒华小学、立伟小学、安德逊中学、圣玛格烈中学、英华学校（巴克路）、茂桥中学、华民小学、公立培群学校、史丹福小学、道南学校、德喇撒学校（De La Salle School）、中正中学（总校）、圣婴女中（大巴窑）、励众小学、恒力小学、安德逊小学。

根据教育部网站，本地有152所中学和186所小学。目前已知出现病例的学校，占全国的6.8％。

截至昨天，与榜鹅小学清洁工有关的感染群再添三起，共达七起，当中包括一名教师与两名小三学生。

卫生部今明两天将在学校为所有学生和教职员进行强制检测。所有学生从今天至下周五（8月6日）改为居家学习。学校在开放检测前将彻底清洗校舍。

多所学校有学生确诊，导致家长人心惶惶。薛姓家长（34岁，工程师）的独生子在兀兰一所小学读小二。他今早接受zaobao.sg的采访时表示，儿子还小，不能接种疫苗，也不是很能理解安全措施的重要性。

“尽管我每天再三叮嘱，他还是告诉我，课间会忍不住和同学打成一片。我知道学生回校上课能锻炼他们的社交能力，但在疫情当前，希望这段时间能让孩子在家学习。”

有类似想法的家长不占少数。有人在联署网站change.org发起请愿，希望全国学校让18岁及以下学生转为居家学习，截至今天（7月29日）中午已有6200多人签名支持。

不过教育部回应询问时强调，学校目前没有出现传播链，校园依然安全，并指出学校长期关闭会对学生产生深远影响。

“教育部将继续密切监测情况，但根据我们目前的评估，通过制定严格的制度和安全管理措施，没有必要将所有学校转为居家学习。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授受询时表示，几乎所有儿童感染病例，症状都是轻微的，加上居家学习可能会打乱学生学习的节奏，因此“居家学习不会给他们带来显著的好处”。

古阿烈说：“我的建议是针对12岁及以上学生的父母，如果你的孩子还没有接种，请给他们接种疫苗。我的两个孩子都接种了疫苗，我的小儿子下个星期会打第二针。知道他们现在得到了保护，我感到松了一口气。”