周围五巴刹有病例 宏茂桥第438座组屋居民须检测纷表担心

（早报讯）居民须接受强制冠病检测的宏茂桥第438座组屋周围有多个巴刹与熟食中心均传出确诊病例，有居民担心不已。

宏茂桥10道第438座组屋有六户人家出现10起确诊病例，居民今天（7月29日）须接受强制冠病检测。该组屋附近有五个巴刹与熟食中心日前都出现冠病确诊病例，包括静山巴刹、美华湿巴刹、德义巴刹和宏茂桥中心巴刹与熟食中心，其中距离组屋步行仅五分钟的崇文巴刹与熟食中心更是被列为与裕廊渔港有关的次感染群，一些前来检测的居民表示担心。

郭先生（62岁，驾驶指导员）第一次接受冠病检测，鼻子非常不舒服。他坦言，住家周围五个巴刹全有确诊病例，自己十分担忧，买菜只敢去到更远的地方。如今所居住的组屋出现多起确诊病例，他担心会染病，并影响工作。

“没有人告诉我们检测后应该在家还是可以出门工作，感觉很混乱。”

他希望市镇会可以加强消毒和清洁工作，确保邻里的安全。

盛春来（78岁，退休人士）昨天接到强制检测通知，说自己因为打了疫苗所以不会太担心。“为了大家的健康，还是都检测比较安心。”

李雪倪（32岁，售货员）昨天在接到通知后就提前下班回家，以确保安全。她说，这一段时间周围的巴刹频频传出病例，她有注意勤洗手等防疫举措，但很担心若自己染病后会传染给年长的祖父母。她说，在得到测验结果之前打算在家自行隔离，近期也不会探望祖父母。

据观察，该组屋有约120间单位，位于组屋底层的检测站没有出现排队人龙，过程相当顺畅。